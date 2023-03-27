Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
- AP
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Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению города Донецка (Киевский район), выпущено десять ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в результате артиллерийского удара ВСУ по Мелитополю Запорожской области пострадали четыре человека.
Также здание многопрофильного колледжа в Мелитополе получило повреждения при артобстреле ВСУ.