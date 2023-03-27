Марочко: ВС России уничтожили подкрепление ВСУ на Северском направлении

Российские военные уничтожили колонну украинской техники и вооружения, двигающуюся в направлении Северска Донецкой Народной Республики.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«С направления населенного пункта Рай-Александровка на марше уничтожена колонна вооруженных формирований Украины, которая направлялась в район Северска», — написал он в Telegram.

Марочко уточнил, что было уничтожено вооружение и техника вместе с личным составом.

Ранее стало известно, что подразделения ВС России при поддержке авиации и огня артиллерии за сутки уничтожили более 200 украинских военных на Донецком направлении.

26 марта боевики ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО.