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Марочко: ВС России уничтожили подкрепление ВСУ на Северском направлении

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Российские военные уничтожили колонну украинской техники и вооружения, двигающуюся в направлении Северска Донецкой Народной Республики.
Марочко: ВС России уничтожили подкрепление ВСУ на Северском направлении
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«С направления населенного пункта Рай-Александровка на марше уничтожена колонна вооруженных формирований Украины, которая направлялась в район Северска», — написал он в Telegram.

Марочко уточнил, что было уничтожено вооружение и техника вместе с личным составом.

Ранее стало известно, что подразделения ВС России при поддержке авиации и огня артиллерии за сутки уничтожили более 200 украинских военных на Донецком направлении.

26 марта боевики ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО.

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