Марочко: ВС России уничтожили подкрепление ВСУ на Северском направлении
- РИА Новости
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Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«С направления населенного пункта Рай-Александровка на марше уничтожена колонна вооруженных формирований Украины, которая направлялась в район Северска», — написал он в Telegram.
Марочко уточнил, что было уничтожено вооружение и техника вместе с личным составом.
Ранее стало известно, что подразделения ВС России при поддержке авиации и огня артиллерии за сутки уничтожили более 200 украинских военных на Донецком направлении.
26 марта боевики ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО.