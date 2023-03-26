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ВС России применили комплекс РЭБ «Поле-21» против упавшего в Киреевске украинского БПЛА

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В Минобороны России заявили, что комплексом РЭБ «Поле-21» удалось вывести из строя ударный украинский БПЛА, который упал в Киреевске.
ВС России применили комплекс РЭБ «Поле-21» против упавшего в Киреевске украинского БПЛА
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Как отметили в ведомстве, группировка российских средств противовоздушной обороны, развёрнутая в Тульской области: зенитные ракетные комплексы «С-300», «Панцирь-С1», а также комплексы радиоэлектронной борьбы «Поле-21» обеспечивают прикрытие с данного направления.

«В частности, комплексом РЭБ «Поле-21» было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации. Беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населённого пункта Киреевск Тульской области», — указали в министерстве.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что причиной взрыва в Киреевске Тульской области стал беспилотный летательный аппарат.

Кроме того, известно, что число пострадавших в результате взрыва увеличилось до трёх.

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