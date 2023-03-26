Депутат Рады Гетманцев сообщил, что Украина в 2023 году выплатит МВФ более $3 млрд долга

Власти Украины в текущем году намерены заплатить перед Международным валютным фондом (МВФ) долг в размере $3 млрд, сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Об этом Гетманцев написал в Telegram.

«Долги перед МВФ мы продолжаем погашать и обслуживать. В этом году заплатим чуть больше $3 млрд», — сообщил он.

Ранее японский аналитик Ёсукэ Цутида предупредил, что рост внутреннего долга Украины на фоне рекордного увеличения внешнего кредитования может привести к серьёзным проблемам.

Как ранее отмечал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в конце 2022 года ВВП Украины сократился на 35—36%, а по итогам текущего года он может рухнуть ещё на 5—10% на фоне выполнения Россией задач СВО.

При этом госдолг Украины к концу этого года увеличится с $107 млрд до $180—200 млрд, сказал он.