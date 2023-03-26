Депутат Рады Гетманцев сообщил, что Украина в 2023 году выплатит МВФ более $3 млрд долга
- РИА Новости
Об этом Гетманцев написал в Telegram.
«Долги перед МВФ мы продолжаем погашать и обслуживать. В этом году заплатим чуть больше $3 млрд», — сообщил он.
Ранее японский аналитик Ёсукэ Цутида предупредил, что рост внутреннего долга Украины на фоне рекордного увеличения внешнего кредитования может привести к серьёзным проблемам.
Как ранее отмечал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в конце 2022 года ВВП Украины сократился на 35—36%, а по итогам текущего года он может рухнуть ещё на 5—10% на фоне выполнения Россией задач СВО.
При этом госдолг Украины к концу этого года увеличится с $107 млрд до $180—200 млрд, сказал он.