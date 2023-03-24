Узнать больше

Японский аналитик Цутида предупредил Украину о последствиях роста внутреннего долга

Короткая ссылка
Рост внутреннего долга Украины на фоне рекордного увеличения внешнего кредитования может привести к серьёзным проблемам, заявил японский аналитик Ёсукэ Цутида.

Как отметил аналитик, непогашенный внутренний долг Украины в прошлом году достиг $39,6 млрд. Большая часть этих денег, добавил Цутида, приходится на «военные облигации», которые ЦБ Украины выпускает на первичном рынке.

«Но выпускать их бесконечно нельзя. Скоро Киев достигнет предела», — предупредил автор материала.

Цутида объяснил, что большую часть государственных облигаций на Украине поглощает её ЦБ. Таким образом, получается, что страна «финансирует облигациями сама себя».

Это может привести к серьёзным угрозам, заключил аналитик.

Как ранее отмечал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в конце 2022 года ВВП Украины сократился на 35—36%, а по итогам текущего года он может рухнуть ещё на 5—10% на фоне выполнения Россией задач СВО.

При этом госдолг Украины к концу этого года увеличится с $107 млрд до $180—200 млрд, сказал он.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить