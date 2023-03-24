Японский аналитик Цутида предупредил Украину о последствиях роста внутреннего долга

Рост внутреннего долга Украины на фоне рекордного увеличения внешнего кредитования может привести к серьёзным проблемам, заявил японский аналитик Ёсукэ Цутида.

Как отметил аналитик, непогашенный внутренний долг Украины в прошлом году достиг $39,6 млрд. Большая часть этих денег, добавил Цутида, приходится на «военные облигации», которые ЦБ Украины выпускает на первичном рынке.

«Но выпускать их бесконечно нельзя. Скоро Киев достигнет предела», — предупредил автор материала.

Цутида объяснил, что большую часть государственных облигаций на Украине поглощает её ЦБ. Таким образом, получается, что страна «финансирует облигациями сама себя».

Это может привести к серьёзным угрозам, заключил аналитик.

Как ранее отмечал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в конце 2022 года ВВП Украины сократился на 35—36%, а по итогам текущего года он может рухнуть ещё на 5—10% на фоне выполнения Россией задач СВО.

При этом госдолг Украины к концу этого года увеличится с $107 млрд до $180—200 млрд, сказал он.