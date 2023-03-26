Мишустин и Головченко проведут заседание Совета министров Союзного государства 27 марта

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко в понедельник, 27 марта, проведут заседание Совета министров Союзного государства в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

Уточняется, что в ходе заседания стороны планируют обсудить выполнение положений Договора Союзного государства, развитие отношений России и Белоруссии в сфере торговли и экономики, а также совместные проекты в области космических исследований.

17 марта президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили торгово-экономическое взаимодействие двух стран.

Также они подняли тему подготовки к большому Госсовету Союзного государства, который запланирован на апрель.