Мишустин и Головченко проведут заседание Совета министров Союзного государства 27 марта
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Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.
Уточняется, что в ходе заседания стороны планируют обсудить выполнение положений Договора Союзного государства, развитие отношений России и Белоруссии в сфере торговли и экономики, а также совместные проекты в области космических исследований.
17 марта президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили торгово-экономическое взаимодействие двух стран.
Также они подняли тему подготовки к большому Госсовету Союзного государства, который запланирован на апрель.