Узнать больше

Мишустин и Головченко проведут заседание Совета министров Союзного государства 27 марта

Короткая ссылка
Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко в понедельник, 27 марта, проведут заседание Совета министров Союзного государства в Москве.
Мишустин и Головченко проведут заседание Совета министров Союзного государства 27 марта
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

Уточняется, что в ходе заседания стороны планируют обсудить выполнение положений Договора Союзного государства, развитие отношений России и Белоруссии в сфере торговли и экономики, а также совместные проекты в области космических исследований.

17 марта президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили торгово-экономическое взаимодействие двух стран.

Также они подняли тему подготовки к большому Госсовету Союзного государства, который запланирован на апрель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить