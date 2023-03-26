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Глава парламента Крыма: Одесса должна иметь российский или нейтральный статус

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Одесса по итогам спецоперации России должна иметь российский или нейтральный статус, считает глава парламента Крыма Владимир Константинов.
Глава парламента Крыма: Одесса должна иметь российский или нейтральный статус
  • РИА Новости

«Обязательно Одесса должна быть под нашим контролем: иметь российский статус или нейтральный. Главное — находиться под контролем», — сказал он РИА Новости.

Константинов добавил, что сама Украина должна утратить свои агрессивные возможности.

«Оставив врага, который не связан никакими моральными обязательствами, врага, исповедующего нацистскую идеологию, мы заложим бомбу замедленного действия для следующих поколений россиян. Это очень опасно», — пояснил политик.

Бывший офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер ранее выразил мнение, что российские войска могут отрезать Украине выход к морю и взять под контроль Одессу. 

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