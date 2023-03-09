Бывший разведчик ВС США Риттер считает, что Россия скоро отрежет Украине выход к морю
- РИА Новости
Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Dive with Jackson Hinkle. Его слова приводит РИА Новости.
Риттер считает, что если российские войска возьмут под контроль Одессу, то они «освободят всё до Приднестровья», а также «создадут сухопутный мост и отрежут Украину от Чёрного моря».
По его мнению, это соответствует плану, призванному обезопасить Россию от дальнобойного вооружения, которое Запад поставил Киеву.
Ранее Риттер выразил мнение, что украинский конфликт вошёл в финальную стадию, в ходе которой ВС России начнут «разбирать на части» логистические цепочки украинской армии.