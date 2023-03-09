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Бывший разведчик ВС США Риттер считает, что Россия скоро отрежет Украине выход к морю

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Бывший офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает, что российские войска могут скоро отрезать Украине выход к морю и взять под контроль Одессу. 
Бывший разведчик ВС США Риттер считает, что Россия скоро отрежет Украине выход к морю
  • РИА Новости

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Dive with Jackson Hinkle. Его слова приводит РИА Новости.

Риттер считает, что если российские войска возьмут под контроль Одессу, то они «освободят всё до Приднестровья», а также «создадут сухопутный мост и отрежут Украину от Чёрного моря».

По его мнению, это соответствует плану, призванному обезопасить Россию от дальнобойного вооружения, которое Запад поставил Киеву.

Ранее Риттер выразил мнение, что украинский конфликт вошёл в финальную стадию, в ходе которой ВС России начнут «разбирать на части» логистические цепочки украинской армии.

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