Бывший разведчик ВС США Риттер считает, что Россия скоро отрежет Украине выход к морю

Бывший офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает, что российские войска могут скоро отрезать Украине выход к морю и взять под контроль Одессу.

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Dive with Jackson Hinkle. Его слова приводит РИА Новости.

Риттер считает, что если российские войска возьмут под контроль Одессу, то они «освободят всё до Приднестровья», а также «создадут сухопутный мост и отрежут Украину от Чёрного моря».

По его мнению, это соответствует плану, призванному обезопасить Россию от дальнобойного вооружения, которое Запад поставил Киеву.

Ранее Риттер выразил мнение, что украинский конфликт вошёл в финальную стадию, в ходе которой ВС России начнут «разбирать на части» логистические цепочки украинской армии.