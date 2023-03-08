Американский разведчик Риттер сообщил о вхождении конфликта на Украине в финальную стадию

Украинский конфликт вошёл в финальную стадию, в ходе которой ВС России начнут «разбирать на части» логистические цепочки украинской армии.

Такое мнение выразил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Он считает, что конфликт входит в финальную стадию и одна из стратегий России заключается в том, чтобы «стереть ВСУ в порошок».

Ключевая составляющая данного процесса, по его словам, — уничтожение логистики.

«Зеленский выпрашивает оружие и говорит: «Если вы не дадите мне это всё, чтобы сражаться, значит, это придётся делать вам — сыновьям и дочерям Америки», — добавил Риттер.

Американский профессор экономики Ричард Вольф заявил, что Украина уже сейчас является самой проигравшей стороной конфликта — её экономика разваливается, а значительные украинские территории теперь контролируются Россией.