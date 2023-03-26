Узнать больше

El País: Зеленский на саммите ЕС упрашивал европейских лидеров передать оружие ВСУ

Короткая ссылка
На саммите ЕС президент Украины Владимир Зеленский упрашивал европейских лидеров поставить украинской армии как можно больше оружия, пишет газета El País.

«В этот четверг в ходе европейского саммита, который в политическом плане оказался малосодержательным, президент Украины Владимир Зеленский умолял лидеров стран ЕС ускорить и нарастить поставки военной техники», — говорится в материале.

Обозреватели издания отмечают, что Евросоюз постепенно теряет импульс по вопросу поставок Украине.

Также становится меньше пространства для новых санкций против России.

Ранее советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина ожидает от Европы новых поставок вооружений и усиления санкций против России после решения российского лидера Владимира Путина разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить