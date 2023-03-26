El País: Зеленский на саммите ЕС упрашивал европейских лидеров передать оружие ВСУ

На саммите ЕС президент Украины Владимир Зеленский упрашивал европейских лидеров поставить украинской армии как можно больше оружия, пишет газета El País.

«В этот четверг в ходе европейского саммита, который в политическом плане оказался малосодержательным, президент Украины Владимир Зеленский умолял лидеров стран ЕС ускорить и нарастить поставки военной техники», — говорится в материале.

Обозреватели издания отмечают, что Евросоюз постепенно теряет импульс по вопросу поставок Украине.

Также становится меньше пространства для новых санкций против России.

Ранее советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина ожидает от Европы новых поставок вооружений и усиления санкций против России после решения российского лидера Владимира Путина разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие.