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Рогов заявил о срыве наступления ВСУ в районе Орехова Запорожской области

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные пресекли попытку наступления украинской армии в районе Орехова Запорожской области.

«Полномасштабное наступление на Запорожском направлении, которое готовил противник, сорвано», — цитирует РИА Новости Рогова.

По его словам, российские военные нанесли превентивный удар по вскрытым позициям ВСУ.

Он отметил, что были поражены места расположения личного состава, склады с боеприпасами, топливом и техникой.

Ранее Рогов заявлял, что киевские власти бросают своих солдат на верную смерть, чтобы прощупать линию обороны российских войск на Запорожском направлении.

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