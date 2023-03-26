Рогов заявил о срыве наступления ВСУ в районе Орехова Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные пресекли попытку наступления украинской армии в районе Орехова Запорожской области.

«Полномасштабное наступление на Запорожском направлении, которое готовил противник, сорвано», — цитирует РИА Новости Рогова.

По его словам, российские военные нанесли превентивный удар по вскрытым позициям ВСУ.

Он отметил, что были поражены места расположения личного состава, склады с боеприпасами, топливом и техникой.

Ранее Рогов заявлял, что киевские власти бросают своих солдат на верную смерть, чтобы прощупать линию обороны российских войск на Запорожском направлении.