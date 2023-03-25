Минобороны России: ВС Азербайджана нарушили линию соприкосновения сторон в Шушинском районе

В Минобороны России заявили, что азербайджанские военные в нарушение договорённостей от ноября 2020 года пересекли линию соприкосновения сторон в Шушинском районе и приступили к инженерному оборудованию поста.

«25 марта 2023 года подразделение ВС Азербайджана в нарушение пункта 1 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года пересекло линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняло высоту с отметкой 2054,0 (2,9 км северо-восточнее горы Сарыбаба) и приступило к инженерному оборудованию поста», — цитирует ведомство ТАСС.

В Минобороны России отметили, что российские миротворцы принимают меры по предотвращению эскалации кризисной обстановки и недопущению противоборствующими сторонами взаимных провокаций.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва после обострения в зоне нагорнокарабахского конфликта выражает серьёзную озабоченность и призывает стороны к сдержанности.