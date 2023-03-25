ВСУ ночью несколько часов беспрерывно обстреливали окрестности Лисичанска
- AP
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию.
«25 марта глубокой ночью укронацисты обстреляли район посёлка Берёзово, выпустив более 15 боеприпасов. Обстрел длился до рассвета. В домах мирных жителей повреждены фасады, дворовые постройки, заборы, кровля», — говорится в заявлении.
Уточняется, что пострадавших среди мирных жителей нет.
Ранее сообщалось, что один мирный житель погиб, один получил ранения в результате обстрела Сватова со стороны украинских боевиков.