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ВСУ ночью несколько часов беспрерывно обстреливали окрестности Лисичанска

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Мэрия Лисичанска заявила, что украинские террористы в ночь на 25 марта несколько часов беспрерывно обстреливали район посёлка Берёзово, относящегося к городу.
ВСУ ночью несколько часов беспрерывно обстреливали окрестности Лисичанска
  • AP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию.

«25 марта глубокой ночью укронацисты обстреляли район посёлка Берёзово, выпустив более 15 боеприпасов. Обстрел длился до рассвета. В домах мирных жителей повреждены фасады, дворовые постройки, заборы, кровля», — говорится в заявлении.

Уточняется, что пострадавших среди мирных жителей нет.

Ранее сообщалось, что один мирный житель погиб, один получил ранения в результате обстрела Сватова со стороны украинских боевиков.

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