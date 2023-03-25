Один человек погиб при обстреле Сватова со стороны боевиков ВСУ
- РИА Новости
Об этом представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило в своём Telegram.
«В результате обстрела населённого пункта Сватово с применением РСЗО HIMARS погиб 19-летний молодой человек, также получила ранения мирная жительница 2002 года рождения, разрушен один жилой дом, шесть домов повреждены», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ выпустили две ракеты из HIMARS по Сватову в Луганской Народной Республике.