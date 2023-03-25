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ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР из HIMARS

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ВСУ выпустили две ракеты из HIMARS по Сватову в Луганской Народной Республике.
ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР из HIMARS
  • Legion-Media

Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел по населённому пункту Сватово (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», — говорится в сообщении.

Ранее в ЛНР был обнаружен радиозонд, с помощью которого диверсанты передавали разведывательные данные о российских войсках.

Также сообщалось, что у украинских военных практически не осталось возможностей для наступления в районе Сватова и Кременной.

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