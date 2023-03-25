ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР из HIMARS
- Legion-Media
Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Зафиксирован обстрел по населённому пункту Сватово (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», — говорится в сообщении.
Ранее в ЛНР был обнаружен радиозонд, с помощью которого диверсанты передавали разведывательные данные о российских войсках.
Также сообщалось, что у украинских военных практически не осталось возможностей для наступления в районе Сватова и Кременной.