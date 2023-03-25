Пригожин: более 5 тысяч заключённых помилованы после окончания контракта с Группой Вагнера

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что более 5 тыс. человек помилованы после окончания контракта.

«В настоящий момент закончили контракт с ЧВК «Вагнер» и вышли на свободу по помилованию более 5 тыс. человек», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

По его словам, бывшие заключённые, прошедшие войну в рядах ЧВК «Вагнер», в 10—20 раз меньше совершают преступления, чем это было ранее.

Ранее банк России разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов, которые были выданы участникам специальной военной операции на Украине и членам их семей.