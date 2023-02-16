ЦБ разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов участникам спецоперации

Банк России разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов, которые были выданы участникам специальной военной операции на Украине и членам их семей.

Об этом говорится в информационном письме регулятора.

«При классификации ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера, возникших из условий кредитных договоров, заключённых с заемщиками до даты возникновения у военнослужащих или служащих обстоятельств и по 31 декабря 2023 года, уполномоченным органом управления кредитных организаций (КО) по 31 января 2024 года может быть принято решение о неухудшении в течение льготного периода оценки финансового положения заёмщиков КО», — указывается в сообщении.

Отмечается, что данная мера имеет целью снизить регуляторную нагрузку на кредитные организации и поддержание доступности кредитования военных и их семей.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рекомендовал руководителям других субъектов России помогать семьям участников специальной военной операции вместо того, чтобы комментировать российские потери.