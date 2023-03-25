Узнать больше

ВС России уничтожили САУ «Краб» на Южно-Донецком направлении

Короткая ссылка
В российском Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили на Южно-Донецком направлении при помощи ударного беспилотника «Ланцет» самоходную артиллерийскую установку «Краб» польского производства.
ВС России уничтожили САУ «Краб» на Южно-Донецком направлении
  • РИА Новости

«На Южно-Донецком направлении барражирующим боеприпасом «Ланцет» в районе населённого пункта Катериновка уничтожена САУ «Краб» польского производства», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что российские военные уничтожили польскую САУ «Краб» вместе с расчётом на Северском направлении в ДНР.

По его словам, САУ и её расчёт были уничтожены огнём из РСЗО БМ-21 «Град».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить