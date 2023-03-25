ВС России уничтожили САУ «Краб» на Южно-Донецком направлении
- РИА Новости
«На Южно-Донецком направлении барражирующим боеприпасом «Ланцет» в районе населённого пункта Катериновка уничтожена САУ «Краб» польского производства», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что российские военные уничтожили польскую САУ «Краб» вместе с расчётом на Северском направлении в ДНР.
По его словам, САУ и её расчёт были уничтожены огнём из РСЗО БМ-21 «Град».