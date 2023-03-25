ВС России уничтожили САУ «Краб» на Южно-Донецком направлении

В российском Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили на Южно-Донецком направлении при помощи ударного беспилотника «Ланцет» самоходную артиллерийскую установку «Краб» польского производства.

«На Южно-Донецком направлении барражирующим боеприпасом «Ланцет» в районе населённого пункта Катериновка уничтожена САУ «Краб» польского производства», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что российские военные уничтожили польскую САУ «Краб» вместе с расчётом на Северском направлении в ДНР.

По его словам, САУ и её расчёт были уничтожены огнём из РСЗО БМ-21 «Град».