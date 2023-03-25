РИА Новости: в ВС России рассказали об обстреле Каховской ГЭС со стороны ВСУ

Командир подразделения ВС России с позывным Граф рассказал об обстреле Каховской ГЭС со стороны ВСУ.

Он рассказал, что ВСУ обстреливают Каховскую ГЭС из крупнокалиберной снайперской винтовки.

«Стреляют с разных точек, винтовка крупнокалиберная, серьёзное оружие, которое, к сожалению, последние дни тревожит нас», — приводит его слова РИА Новости.

Он уточнил, что дальнобойные винтовки позволяют наносить поражение на расстоянии 2—3 км.

Ранее артиллеристы Южного военного округа уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая предприняла попытку форсировать реку Днепр в районе Каховского водохранилища.