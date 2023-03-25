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РИА Новости: украинские военнослужащие обстреливают Каховскую ГЭС из снайперской винтовки

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ВСУ обстреливают Каховскую ГЭС из крупнокалиберной снайперской винтовки.
РИА Новости: украинские военнослужащие обстреливают Каховскую ГЭС из снайперской винтовки
  • Legion-Media

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения Вооружённых сил России, охраняющего электростанцию, с позывным Граф.

«Появилось новое огневое средство — снайперская винтовка, скорее всего, у них не одна точка, стреляют с разных точек, винтовка крупнокалиберная», — отметил командир.

Он добавил, что за последнюю неделю ситуация вокруг станции изменилась и, возможно, ВС Украины подтянули «свежие силы или какие-то новые подразделения».

14 марта глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что Каховская ГЭС в Херсонской области находится под надёжной защитой и попытки украинских войск взять её под контроль будут пресечены.

17 марта начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что артиллеристы Южного военного округа уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая предприняла попытку форсировать реку Днепр в районе Каховского водохранилища.

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