РИА Новости: украинские военнослужащие обстреливают Каховскую ГЭС из снайперской винтовки

ВСУ обстреливают Каховскую ГЭС из крупнокалиберной снайперской винтовки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения Вооружённых сил России, охраняющего электростанцию, с позывным Граф.

«Появилось новое огневое средство — снайперская винтовка, скорее всего, у них не одна точка, стреляют с разных точек, винтовка крупнокалиберная», — отметил командир.

Он добавил, что за последнюю неделю ситуация вокруг станции изменилась и, возможно, ВС Украины подтянули «свежие силы или какие-то новые подразделения».

14 марта глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что Каховская ГЭС в Херсонской области находится под надёжной защитой и попытки украинских войск взять её под контроль будут пресечены.

17 марта начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что артиллеристы Южного военного округа уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая предприняла попытку форсировать реку Днепр в районе Каховского водохранилища.