Ганчев: во многих населённых пунктах Харьковской области нет электричества
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«Во многих населённых пунктах отсутствует электричество, где-то нет воды или даже газа», — сообщил Ганчев.
По его словам, в данный момент киевские власти насильно вывозят мирных жителей из Купянска под видом спасательной операции, чтобы передать освободившиеся дома и квартиры в пользование ВСУ и наёмников.
В то же время, как отметил Ганчев, мирные жители продолжают подрываться на противопехотных минах «Лепесток», которые украинские военные сбрасывают на населённые пункты области.
9 марта стало известно, что Харьков и часть Харьковской области Украины остались без света.
12 марта украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в Харькове применяются аварийные отключения электричества.