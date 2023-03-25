Ганчев: во многих населённых пунктах Харьковской области нет электричества

Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что электричество отсутствует во многих населённых пунктах региона, в нескольких городах и сёлах нет воды и газа.

Об этом пишет ТАСС.

«Во многих населённых пунктах отсутствует электричество, где-то нет воды или даже газа», — сообщил Ганчев.

По его словам, в данный момент киевские власти насильно вывозят мирных жителей из Купянска под видом спасательной операции, чтобы передать освободившиеся дома и квартиры в пользование ВСУ и наёмников.

В то же время, как отметил Ганчев, мирные жители продолжают подрываться на противопехотных минах «Лепесток», которые украинские военные сбрасывают на населённые пункты области.

9 марта стало известно, что Харьков и часть Харьковской области Украины остались без света.

12 марта украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в Харькове применяются аварийные отключения электричества.