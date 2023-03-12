Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в Харькове применяются аварийные отключения электричества.

Об этом компания написала в Telegram.

Там рассказали, что в Харьковской и Житомирской областях Украины в течение субботы, 11 марта, вернули энергоснабжение бытовых потребителей.

«В Харькове утром (12 марта. — RT) применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования, оставшегося в работе», — добавили в «Укрэнерго».

Ранее стало известно, что в метро Харькова приостановлено движение поездов.

До этого в Харькове приостановили работу электротранспорта.