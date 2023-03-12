В Харькове применяются аварийные отключения электричества
- РИА Новости
Об этом компания написала в Telegram.
Там рассказали, что в Харьковской и Житомирской областях Украины в течение субботы, 11 марта, вернули энергоснабжение бытовых потребителей.
«В Харькове утром (12 марта. — RT) применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования, оставшегося в работе», — добавили в «Укрэнерго».
Ранее стало известно, что в метро Харькова приостановлено движение поездов.
До этого в Харькове приостановили работу электротранспорта.