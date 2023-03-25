Лукашенко высказался за развитие связей Минска с Афинами
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.
«Надеюсь, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Беларусь и Греция смогут сохранить взаимный интерес к поддержанию и развитию связей на благо обоих народов», — отметил Лукашенко в поздравлении народа Греции с Днём независимости.
Он заявил о заинтересованности Минска в возобновлении и углублении уважительного и партнёрского сотрудничества с Афинами.
Ранее Лукашенко выразил мнение, что время требует от Минска и Тегерана скоординированных усилий для сохранения своих экономических позиций.