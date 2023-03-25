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Лукашенко высказался за развитие связей Минска с Афинами

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что Минск и Афины смогут сохранить интерес к развитию связей на благо своих народов.
Лукашенко высказался за развитие связей Минска с Афинами
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

«Надеюсь, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Беларусь и Греция смогут сохранить взаимный интерес к поддержанию и развитию связей на благо обоих народов», — отметил Лукашенко в поздравлении народа Греции с Днём независимости.

Он заявил о заинтересованности Минска в возобновлении и углублении уважительного и партнёрского сотрудничества с Афинами.

Ранее Лукашенко выразил мнение, что время требует от Минска и Тегерана скоординированных усилий для сохранения своих экономических позиций.

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