Лукашенко высказался за развитие связей Минска с Афинами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что Минск и Афины смогут сохранить интерес к развитию связей на благо своих народов.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

«Надеюсь, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Беларусь и Греция смогут сохранить взаимный интерес к поддержанию и развитию связей на благо обоих народов», — отметил Лукашенко в поздравлении народа Греции с Днём независимости.

Он заявил о заинтересованности Минска в возобновлении и углублении уважительного и партнёрского сотрудничества с Афинами.

Ранее Лукашенко выразил мнение, что время требует от Минска и Тегерана скоординированных усилий для сохранения своих экономических позиций.