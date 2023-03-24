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Newsweek: ВСУ готовятся к весеннему наступлению в условиях недостаточных поставок

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Успех ожидаемого украинского наступления в зоне СВО будет зависеть от скорости поставок оружия и боеприпасов из стран Запада, при этом сейчас оперативные нужды ВСУ значительно отличаются от того, какую поддержку отправляют Киеву западные страны. Об этом пишет Newsweek.
Newsweek: ВСУ готовятся к весеннему наступлению в условиях недостаточных поставок
  • AP
  • © Roman Chop)

Сотрудник Института изучения войны Джордж Баррос в беседе с изданием утверждает, что Запад «на самом деле не дал украинцам достаточно, чтобы они продемонстрировали, на что они действительно способны».

«Если изучить оперативные потребности Украины и сравнить их с тем, что мы отправляем, то возникает огромное несоответствие», — сказал он.

По словам Барроса, Запад держит Украину «на диете», однако он ожидает, что весной и летом «Украина преуспеет с тем, что у них есть».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

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