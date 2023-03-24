Newsweek: ВСУ готовятся к весеннему наступлению в условиях недостаточных поставок
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Сотрудник Института изучения войны Джордж Баррос в беседе с изданием утверждает, что Запад «на самом деле не дал украинцам достаточно, чтобы они продемонстрировали, на что они действительно способны».
«Если изучить оперативные потребности Украины и сравнить их с тем, что мы отправляем, то возникает огромное несоответствие», — сказал он.
По словам Барроса, Запад держит Украину «на диете», однако он ожидает, что весной и летом «Украина преуспеет с тем, что у них есть».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.