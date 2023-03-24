Военкор RT показал, как военные ВСУ на БМП бросили сослуживца в районе Водяного
Украинскому военному пришлось бежать за БМП, но догнать её он не смог.
«Противник, как обычно, показал, что, пока ему комфортно воевать, он воюет. Как только его начинают теснить — убегает. Меньшими силами, без брони, без ничего начали выдавливать», — отметил военкор RT.
По его словам, противник «бежал так, что пятки сверкали».
Филатов рассказал, что в районе Водяного в Ясиноватском районе ДНР шли тяжёлые бои. По его словам, российские подразделения боевую задачу выполнили.