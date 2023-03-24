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Военкор RT показал, как военные ВСУ на БМП бросили сослуживца в районе Водяного

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Военкор RT Андрей Филатов показал, как военные Вооружённых сил Украины, отступавшие с позиций на боевой машине пехоты, бросили сослуживца в районе Водяного в ДНР.

Украинскому военному пришлось бежать за БМП, но догнать её он не смог. 

«Противник, как обычно, показал, что, пока ему комфортно воевать, он воюет. Как только его начинают теснить — убегает. Меньшими силами, без брони, без ничего начали выдавливать», — отметил военкор RT.

По его словам, противник «бежал так, что пятки сверкали».

Филатов рассказал, что в районе Водяного в Ясиноватском районе ДНР шли тяжёлые бои. По его словам, российские подразделения боевую задачу выполнили.

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