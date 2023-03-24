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Штурмовик с позывным Дербент рассказал о боях на Северском направлении в Донбассе

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Штурмовик с позывным Дербент рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице о боях на Северском направлении в Донбассе.

Дербент работает сейчас в составе спецназа «Ахмат» 2-го армейского корпуса ВС России.

Отмечается, что на Северском направлении идут ожесточённые бои «лоб в лоб», происходит много стрелковых противостояний.

Российский боец рассказал об одном из боёв.

«Я снял командира, ребята зашли с правого фланга. Троих убрали, остальные пятеро просто свалили — даже калаши побросали. Мы идём, мы не сдаём назад. Если у нас что-то не получилось в первом штурме, то через час начинается второй. Мы всё равно берём позицию», — сказал он.

Также он заявил, что на данном направлении работают беспилотники противника, которые сбрасывают осколочные боеприпасы для гранатомётов и гранаты.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России уничтожили группу операторов беспилотных летательных аппаратов украинской армии на Донецком направлении.

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