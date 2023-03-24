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Постпред Аляутдинов: Россия передаёт ЮНЕСКО данные об обстрелах ВСУ гражданских объектов

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Россия передаёт иностранным дипломатам в ЮНЕСКО данные об обстрелах гражданских объектов украинскими военными, чтобы они имели возможность составить объективную картину происходящего в Донбассе.
Постпред Аляутдинов: Россия передаёт ЮНЕСКО данные об обстрелах ВСУ гражданских объектов
  • РИА Новости

Об этом заявил в интервью ТАСС постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.

«Данные о пострадавших объектах, полученные от властей ДНР и ЛНР, мы регулярно передаём в Секретариат ЮНЕСКО, а также делегациям стран — членов», — заявил он.

Благодаря этому иностранные коллеги могут составить объективное представление о происходящем в Донбассе, отметил Аляутдинов.

По его словам, речь идёт, в частности, о жилых зданиях, больницах, учебных заведениях, культурных учреждениях. 

Ранее омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова в докладе Совету Безопасности ООН сообщила, что с июля прошлого года украинская армия применяет запрещённые мины «Лепесток», на них в республике подорвались более 90 человек.

Морозова также заявила, что ООН, МККК и ЮНИСЕФ не отреагировали на 590 писем о нарушениях прав человека и военных преступлениях киевских властей.

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