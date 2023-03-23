В Херсонской области заявили об уничтожении украинского комплекса связи

На правобережной части Херсонской области поражён мобильный комплекс, который транслировал сигнал украинской связи в Новую Каховку, заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Он отметил, что сегодня ВСУ вбросили дезинформацию о том, что ВС России якобы оставляют Новую Каховку.

«Но сегодня действительно кое-что исчезло из нашего города. Это сигнал украинской мобильной связи и радио, которые противник транслировал сюда из Берислава с помощью передвижного мобильного комплекса», — говорится в заявлении Леонтьева.

Он отметил, что трансляция прекратилась после точного поражения.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские войска не выводятся из Новой Каховки.