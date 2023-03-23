Блинкен считает, что Киев может попытаться вернуть территории не на поле боя, а иным путём

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Киев может попытаться «вернуть некоторые территории» не на поле боя, а «другим путём».

Об этом он сказал, выступая в комитете по ассигнованиям палаты представителей США.

«Я думаю, что будут территории на Украине, за которые Украина настроена воевать, а могут быть территории, которые они могут решить вернуть другим путём», — цитирует его ТАСС.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли ранее назвал максималистскими цели украинского президента Владимира Зеленского, среди которых возвращение Крыма в состав Украины.

По словам американского военного, такие цели труднодостижимы военным путём.