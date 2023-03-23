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Washington Post: в украинском конфликте время на стороне России из-за её ресурсов

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У российских войск есть перевес в живой силе и технике, это позволит России достичь успеха в спецоперации, если страны Запада сейчас же не поставят Украине новые партии оружия, пишет американская газета The Washington Post.
Washington Post: в украинском конфликте время на стороне России из-за её ресурсов
  • РИА Новости

Аналитик европейской программы Атлантического совета Рэйчел Риццо отметила, что «время на стороне России», у которой «есть солдаты и техника».

«У Украины нет такого преимущества... Если оружие не поставить достаточно быстро, то для неё станет очень трудно дать отпор», — сказала она.

23 марта лидеры Евросоюза поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов путём совместных закупок и наращивания военного производства.

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