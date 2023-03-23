Washington Post: в украинском конфликте время на стороне России из-за её ресурсов

У российских войск есть перевес в живой силе и технике, это позволит России достичь успеха в спецоперации, если страны Запада сейчас же не поставят Украине новые партии оружия, пишет американская газета The Washington Post.

РИА Новости