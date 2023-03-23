Washington Post: в украинском конфликте время на стороне России из-за её ресурсов
- РИА Новости
Аналитик европейской программы Атлантического совета Рэйчел Риццо отметила, что «время на стороне России», у которой «есть солдаты и техника».
«У Украины нет такого преимущества... Если оружие не поставить достаточно быстро, то для неё станет очень трудно дать отпор», — сказала она.
23 марта лидеры Евросоюза поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов путём совместных закупок и наращивания военного производства.