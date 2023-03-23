Лидер Приднестровья Красносельский заявил о новых фигурантах в деле о подготовке терактов
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«На сегодняшний день уголовное дело расследуется, появляются новые фигуранты, появляются новые доказательства», — сказал Красносельский.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы ПМР.
По его словам, в Приднестровье готовы принять «любые спецслужбы иностранных государств и ознакомить с материалами дела и теми доказательствами, которые имеются на сегодняшний день».
Ранее стало известно, что в Приднестровье удалось предотвратить покушение на ряд должностных лиц ПМР.
Также сообщалось, что готовился теракт против делегации ОБСЕ.