Лидер Приднестровья Красносельский заявил о новых фигурантах в деле о подготовке терактов

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что в деле о подготовке терактов появились новые фигуранты и доказательства.

«На сегодняшний день уголовное дело расследуется, появляются новые фигуранты, появляются новые доказательства», — сказал Красносельский.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы ПМР.

По его словам, в Приднестровье готовы принять «любые спецслужбы иностранных государств и ознакомить с материалами дела и теми доказательствами, которые имеются на сегодняшний день».

Ранее стало известно, что в Приднестровье удалось предотвратить покушение на ряд должностных лиц ПМР.

Также сообщалось, что готовился теракт против делегации ОБСЕ.