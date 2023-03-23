РИА Новости: ВС России за пять дней отразили две попытки прорыва ВСУ в Запорожье

На Запорожском направлении российские силы за последние пять дней отразили две попытки прорыва ВСУ.

«Заканчивается распутица, тут становится теплее, и за последние пять дней были две попытки прорыва — в Ореховском и Пологовском районах. Они обе были отбиты», — сообщил РИА Новости представитель добровольческого батальона «Шторм Осетия».

По его словам, все пытавшиеся прорваться были уничтожены артиллерией.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские боевики готовят несколько ударов в Запорожской области.

По его словам, перед украинскими войсками поставлена задача выйти к побережью Азовского моря в направлении Мелитополя и Бердянска.