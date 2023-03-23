Узнать больше

Новый зенитный ракетный полк сформирован в Белоруссии

Короткая ссылка
В Белоруссии сформирован новый зенитный ракетный полк.
Новый зенитный ракетный полк сформирован в Белоруссии
  • РИА Новости

«В Белоруссии сформирован новый зенитный ракетный полк», — говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

Отмечается, что при формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы.

Вновь сформированную воинскую часть в Лунинце посетит министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин.

В начале марта Совет безопасности Белоруссии поручил белорусскому Минобороны приступить к разработке новой военной доктрины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить