Новый зенитный ракетный полк сформирован в Белоруссии

В Белоруссии сформирован новый зенитный ракетный полк.

«В Белоруссии сформирован новый зенитный ракетный полк», — говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

Отмечается, что при формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы.

Вновь сформированную воинскую часть в Лунинце посетит министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин.

В начале марта Совет безопасности Белоруссии поручил белорусскому Минобороны приступить к разработке новой военной доктрины.