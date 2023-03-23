Новый зенитный ракетный полк сформирован в Белоруссии
- РИА Новости
«В Белоруссии сформирован новый зенитный ракетный полк», — говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.
Отмечается, что при формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы.
Вновь сформированную воинскую часть в Лунинце посетит министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин.
В начале марта Совет безопасности Белоруссии поручил белорусскому Минобороны приступить к разработке новой военной доктрины.