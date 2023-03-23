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Экс-советник Пентагона Лойола: США должны убедить Украину «продать России» новые регионы

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США должны убедить Украину согласиться на присоединение новых регионов к России в обмен на финансовую компенсацию.
Экс-советник Пентагона Лойола: США должны убедить Украину «продать России» новые регионы
  • Gettyimages.ru

Такое мнение высказал бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и американском сенате Марио Лойола в статье для издания The Atlantic.

«США должны побудить Украину продать россиянам территорию... в обмен на крупную сумму, включая репарации», — написал он.

Лойола отметил, что после этого украинское государство стало бы «более политически стабильным».

Ранее президент России Владимир Путин поручил МВД разобраться с вопросами получения российского гражданства жителями новых регионов.

По информации главы МВД России Владимира Колокольцева, заявки на российские паспорта подали 800 тыс. жителей новых регионов.

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