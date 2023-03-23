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Глава центра «Ансельм» Канищев: Киев не понимает механизма потолка цен на нефть из России

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Директор научного центра «Ансельм» Максим Канищев подчеркнул, что стремление украинских властей спекулировать на теме установления потолка цен на российскую нефть свидетельствует о том, что они не понимают самого механизма такого лимита.

Об этом Канищев сказал в беседе с РИА Новости.

Ранее газета Newsweek писала, что советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко выступил с инициативой снизить потолок цен на нефть из России до $10—$20 за баррель при нынешних $60.

«Желание представителей стран, которые не входят не только в G7, но и G20, поспекулировать на этой теме, иллюстрирует их неумение читать документы на английском», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что Польша, Эстония и Литва призвали снизить потолок цен на российскую нефть с нынешних $60 за баррель до $51,45.

Отмечается, что страны говорят о необходимости установить ограничение на уровне ниже рыночных цен на 5%.

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