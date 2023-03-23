Глава центра «Ансельм» Канищев: Киев не понимает механизма потолка цен на нефть из России

Директор научного центра «Ансельм» Максим Канищев подчеркнул, что стремление украинских властей спекулировать на теме установления потолка цен на российскую нефть свидетельствует о том, что они не понимают самого механизма такого лимита.

Об этом Канищев сказал в беседе с РИА Новости.

Ранее газета Newsweek писала, что советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко выступил с инициативой снизить потолок цен на нефть из России до $10—$20 за баррель при нынешних $60.

«Желание представителей стран, которые не входят не только в G7, но и G20, поспекулировать на этой теме, иллюстрирует их неумение читать документы на английском», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что Польша, Эстония и Литва призвали снизить потолок цен на российскую нефть с нынешних $60 за баррель до $51,45.

Отмечается, что страны говорят о необходимости установить ограничение на уровне ниже рыночных цен на 5%.