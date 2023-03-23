На позициях ВСУ под Авдеевкой найдены гранаты, произведённые в США, Германии и Болгарии
Об этом он рассказал РИА Новости.
«При взятии вражеских позиций под Авдеевкой были найдены натовские гранаты производства Америки, Болгарии и ФРГ», — поделился военный.
Как отметил собеседник агентства, такое оружие используют в основном иностранные наёмники.
Ранее стало известно, что группировка ВС России «Восток» уничтожила пять принадлежащих украинской армии беспилотников, а также 120-мм миномёт и гаубицу производства США.