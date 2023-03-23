Офицер Вооружённых сил России с позывным Белый сообщил, что на позициях украинской армии под Авдеевкой обнаружены гранаты американского, немецкого и болгарского производства.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«При взятии вражеских позиций под Авдеевкой были найдены натовские гранаты производства Америки, Болгарии и ФРГ», — поделился военный.

Как отметил собеседник агентства, такое оружие используют в основном иностранные наёмники.

Ранее стало известно, что группировка ВС России «Восток» уничтожила пять принадлежащих украинской армии беспилотников, а также 120-мм миномёт и гаубицу производства США.