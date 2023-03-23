Гендиректор МАГАТЭ Гросси поблагодарил Генсека ООН за поддержку миссии на Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил благодарность Генсеку ООН Антониу Гутеррешу за поддержку миссии агентства на Запорожской АЭС.

Об этом Гросси написал в Twitter.

«Я ценю поддержку ООН необходимой миссии МАГАТЭ, направленной на защиту Запорожской АЭС», — указал он.

Гросси также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Гутеррешем при решении различных международных проблем.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские власти срывают планы по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.