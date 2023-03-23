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Гендиректор МАГАТЭ Гросси поблагодарил Генсека ООН за поддержку миссии на Запорожской АЭС

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил благодарность Генсеку ООН Антониу Гутеррешу за поддержку миссии агентства на Запорожской АЭС.

Об этом Гросси написал в Twitter.

«Я ценю поддержку ООН необходимой миссии МАГАТЭ, направленной на защиту Запорожской АЭС», — указал он.

Гросси также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Гутеррешем при решении различных международных проблем.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские власти срывают планы по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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