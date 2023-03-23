Гендиректор МАГАТЭ Гросси поблагодарил Генсека ООН за поддержку миссии на Запорожской АЭС
Об этом Гросси написал в Twitter.
«Я ценю поддержку ООН необходимой миссии МАГАТЭ, направленной на защиту Запорожской АЭС», — указал он.
Гросси также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Гутеррешем при решении различных международных проблем.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские власти срывают планы по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.