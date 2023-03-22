В ДНР заявили об обстреле Донецка из РСЗО со стороны ВСУ

Украинские военные выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram. Отмечается, что всего было выпущено десять ракет. Ранее сообщалось, что здание водоканала в Петровском районе Донецка уничтожено ракетой «Точка-У».