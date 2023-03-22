Здание водоканала в Петровском районе Донецка уничтожено ракетой «Точка-У», сообщает РИА Новости.

«Прилетела ракета. Разрушила здание водоканала, который занимался обслуживанием сети района», — рассказал начальник Кировской службы водоканала Александр Улавин.

По его словам, пострадавших в результате происшествия нет, но оборудование уничтожено.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило, что ВСУ обстреляли Донецк из ракетного комплекса «Точка-У».