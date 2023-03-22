Боевики ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов
«После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины по направлениям: 02:00 — Курахово — Донецк, Петровский район: выпущено два снаряда калибра 155 мм; 04:00 — Курахово — Донецк, Петровский район: выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Ранее сообщалось, что украинские террористы выпустили по Киевскому району Донецка 30 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».