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Боевики ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов

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В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что боевики ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов.

«После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины по направлениям: 02:00 — Курахово — Донецк, Петровский район: выпущено два снаряда калибра 155 мм; 04:00 — Курахово — Донецк, Петровский район: выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Ранее сообщалось, что украинские террористы выпустили по Киевскому району Донецка 30 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

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