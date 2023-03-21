Шойгу высказался о перспективах конфликта на Украине

Российский министр обороны Сергей Шойгу в беседе с журналистами прокомментировал перспективы конфликта на Украине.

«Любая война заканчивается миром», — ответил он на вопрос, чем закончится конфликт на Украине.

При этом Шойгу не ответил на уточняющий вопрос, в какие сроки это может произойти.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что многие положения китайского мирного плана могут быть взяты за основу для урегулирования конфликта на Украине, когда к этому будут готовы в Киеве и на Западе.

Он добавил, что такой готовности со стороны Запада и Киева пока не наблюдается.