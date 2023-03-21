Постпред России при ОЗХО заявил о реальной угрозе провокаций Киева с химическим оружием
- AP
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«Что касается угроз химической провокации, то они, действительно, совершенно реальны», — цитирует его ТАСС.
Шульгин подчеркнул, что на брифинге начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова об этом было очень подробно рассказано.
«Химикаты в ящиках соответствующей маркировки разгружались под контролем Службы безопасности Украины... И потом на американских броневиках были доставлены к месту боевого соприкосновения, то есть это вполне реальная угроза, что украинские националисты решатся на такую химическую провокацию», — отметил он.
Ранее Шульгин заявлял, что Россия распространяет среди членов ОЗХО данные о доставке химикатов в Краматорск.