Узнать больше

Шульгин: Россия распространяет среди членов ОЗХО данные о доставке химикатов в Краматорск

Короткая ссылка
Россия распространяет среди членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные о доставке опасных химикатов в Краматорск, заявил российский постпред при организации Александр Шульгин.
Шульгин: Россия распространяет среди членов ОЗХО данные о доставке химикатов в Краматорск
  • Gettyimages.ru
  • © Pierre Crom

Об этом, как пишет РИА Новости, дипломат сказал в эфире телеканала «Россия 24».

В Гааге 14—17 марта состоится заседание исполнительного совета ОЗХО.

По словам Шульгина, российская сторона распространяет среди делегаций информацию, которую недавно озвучило Минобороны России.

«Речь идёт об очень тревожных фактах — о том, что на Украину, конкретно — в Краматорск, на завод имени Куйбышева завозят опасные химикаты», — объяснил он.

Дипломат уточнил, что химикаты завозят в специальных ящиках с маркировкой в виде двух красных полос. Также на ящиках написано «BZ».

Шульгин добавил, что разгрузку ящиков контролируют агенты Службы безопасности Украины.

28 февраля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов сообщил, что в Краматорске 19 февраля разгрузили 11 вагонов боеприпасов раздражающего действия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить