Шульгин: Россия распространяет среди членов ОЗХО данные о доставке химикатов в Краматорск

Россия распространяет среди членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные о доставке опасных химикатов в Краматорск, заявил российский постпред при организации Александр Шульгин.

Об этом, как пишет РИА Новости, дипломат сказал в эфире телеканала «Россия 24».

В Гааге 14—17 марта состоится заседание исполнительного совета ОЗХО.

По словам Шульгина, российская сторона распространяет среди делегаций информацию, которую недавно озвучило Минобороны России.

«Речь идёт об очень тревожных фактах — о том, что на Украину, конкретно — в Краматорск, на завод имени Куйбышева завозят опасные химикаты», — объяснил он.

Дипломат уточнил, что химикаты завозят в специальных ящиках с маркировкой в виде двух красных полос. Также на ящиках написано «BZ».

Шульгин добавил, что разгрузку ящиков контролируют агенты Службы безопасности Украины.

28 февраля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов сообщил, что в Краматорске 19 февраля разгрузили 11 вагонов боеприпасов раздражающего действия.