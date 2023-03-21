Economist: на Украине успехи российских систем ПВО связывают с чёрной магией
- РИА Новости
«Русские... занимаются чёрной магией в электромагнитной обороне», — говорится в публикации.
В статье утверждается, что российская техника может «подавлять сигналы, воздействовать на GPS, посылать дроны на неправильную высоту, просто чтобы они падали с неба».
По последним данным, за минувшие сутки российские системы ПВО сбили 31 украинский беспилотник в ДНР, ЛНР, Херсонской, Харьковской и Запорожской областях.