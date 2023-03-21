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Economist: на Украине успехи российских систем ПВО связывают с чёрной магией

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Российские военные занимаются «чёрной магией» в борьбе с беспилотниками на Украине, пишет издание Economist со ссылкой на украинские источники в сфере обороны.
Economist: на Украине успехи российских систем ПВО связывают с чёрной магией
  • РИА Новости

«Русские... занимаются чёрной магией в электромагнитной обороне», — говорится в публикации.

В статье утверждается, что российская техника может «подавлять сигналы, воздействовать на GPS, посылать дроны на неправильную высоту, просто чтобы они падали с неба».

По последним данным, за минувшие сутки российские системы ПВО сбили 31 украинский беспилотник в ДНР, ЛНР, Херсонской, Харьковской и Запорожской областях.

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