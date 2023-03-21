Глава МИД Румынии Ауреску: молдавский язык был создан искусственно Советским Союзом

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что молдавского языка никогда не существовало, он был искусственно создан СССР.

«Этого так называемого молдавского языка не существует, это искусственная конструкция, которая была создана Советским Союзом», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, решение парламента Молдавии является историческим.

«Румыния приветствовала этот очень важный шаг, потому что он восстанавливает историческую правду о названии официального языка в Молдавии и в то же время является признаком зрелости молдавского общества и его приверженности европейским ценностям», — отметил Ауреску.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что, следуя исторической логике, стоит называть румынский язык молдавским, а не наоборот.