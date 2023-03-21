Глава МИД Румынии Ауреску: молдавский язык был создан искусственно Советским Союзом
- Gettyimages.ru
- © Thierry Monasse
«Этого так называемого молдавского языка не существует, это искусственная конструкция, которая была создана Советским Союзом», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, решение парламента Молдавии является историческим.
«Румыния приветствовала этот очень важный шаг, потому что он восстанавливает историческую правду о названии официального языка в Молдавии и в то же время является признаком зрелости молдавского общества и его приверженности европейским ценностям», — отметил Ауреску.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что, следуя исторической логике, стоит называть румынский язык молдавским, а не наоборот.