Марочко: украинские боевики занимают дома близ Артёмовска, не эвакуируя мирных жителей

Украинские бойцы занимают дома в пригородах Артёмовска (Бахмута) в ДНР, не эвакуируя мирных жителей.

Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В населённых пунктах Григоровка, Богдановка и Калиновка отмечено прибытие подразделений вооружённых формирований Украины, которые расселяются в домах мирных граждан», — сообщил он в Telegram.

По словам Марочко, украинские войска занимают не только пустующие дома, но и те, где проживают люди.

Ранее пулемётчики ЧВК «Вагнер» заблокировали перемещение групп украинских военных на юге Артёмовска в ДНР.

Танкисты ЧВК «Вагнер» ждут появления танков Leopard под Артёмовском, чтобы развернуть их против ВСУ, рассказал боец группы.