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ВС России уничтожили украинскую технику у Марьинки ракетой «Атака»

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Российская армия во время боевых действий у Марьинки уничтожили технику ВСУ самоходным противотанковым ракетным комплексом «Штурм-С».

Об этом сообщил РИА Новости командир противотанковой тактической группы с позывным «Байкал».

По его словам, самоходный противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С» ведёт разведку целей и наблюдение для выявления и поражения бронированной и небронированной техники противника.

16 марта расчёты 152-мм гаубиц «Мста-Б» ВС России уничтожили огневые позиции украинских САУ «Гвоздика» и склад боеприпасов в районе Марьинки в Донецкой Народной Республике.

19 марта Минобороны России заявило, что на Краснолиманском направлении за сутки были уничтожены более 90 украинских военных.

Также были уничтожены три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

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