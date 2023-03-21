Пленный Иванников: Россия имеет перевес в артиллерии на Кременском участке фронта

Военнослужащий 54-й бригады Вооружённых сил Украины Евгений Иванников, взятый плен в ЛНР, заявил, что у ВС России значительное превосходство в артиллерии на Кременском участке фронта в Донбассе.

Об этом пишет РИА Новости.

«Когда были обстрелы, с русской стороны на порядок, а то и на два больше было выстрелов, чем с нашей», — заявил пленный.

По его словам, от украинской стороны работал один миномёт, в то время как с российской был миномёт, танк и артиллерия, что «намного больше, и естественнее, качественнее».

Ранее издание Asia Times сообщило, что все военные, которых готовили инструкторы НАТО с 2014 по 2022 год на Украине, мертвы.

По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, к украинским десантникам на Сватовско-Кременском участке линии соприкосновения прибывает обучавшееся в НАТО пополнение.