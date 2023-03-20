Небензя заявил, что мир на Украине наступит при признании украинскими властями реальности

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что мир на Украине наступит тогда, когда украинские власти признают существующую реальность.

AFP

Его слова приводит ТАСС. «Когда украинцы осознают реальность и перестанут предлагать абсолютно беззубые так называемые мирные планы», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. Небензя добавил, что для наступления мира необходима также реалистичная оценка со стороны Киева ситуации на поле боя. Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса.