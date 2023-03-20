Оппозиция Молдавии обвинила Санду в давлении на судебную власть

Молдавская оппозиционная Партия социалистов обвинила президента Молдавии Майю Санду в оказании давления на судебную систему республики.

Как пишет РИА Новости, в пятницу в Молдавии впервые с 2019 года прошло общее собрание судей республики, на котором должны были утвердить новых членов Высшего совета магистратуры (ВСМ) и Высшей судебной палаты. При этом члены совета не смогли договориться, поэтому перенесли заседание на 28 апреля.

В свою очередь Совет безопасности Молдавии, возглавляемый Санду, 20 марта постановил, что состав ВСМ должен быть утверждён в течение 30 дней.

Как заявили в Партии социалистов, вмешательство в деятельность судебной власти является уголовным преступлением.

«Партия социалистов Республики Молдова решительно осуждает давление, оказываемое президентом Майей Санду и её карманной партией «Действие и солидарность» на судебную власть в Республике Молдова», — говорится в сообщении политсилы в Telegram-канале.

Ранее лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор в интервью RT заявил, что западные политики, которые приезжают в Молдавию, обещают жителям «молочные реки», а по факту народ не может даже оплатить коммунальные счета и лишается свободы слова.